Fenerbahçe maakt met ontslag weg vrij voor komst Phillip Cocu

Aykut Kocaman is niet langer de trainer van Fenerbahçe, zo laat de Turkse grootmacht weten via de officiële kanalen. Via een verklaring meldt de nieuwe voorzitter Ali Koç dat er gekozen is om een nieuwe bladzijde om te slaan en een andere weg in te slaan. Zodoende komt er na een seizoen een einde aan het dienstverband van de 53-jarige oefenmeester.

“We danken de heer Kocaman voor zijn oprechtheid en begrip. Als voetballer en als coach heeft hij veel voor onze club betekend. In ons hart zal hij altijd een speciaal plekje houden”, schrijft de preses. Kocaman, die als speler acht jaar actief was voor Fenerbahçe en aan zijn tweede periode als trainer bezig was, eindigde afgelopen seizoen met de 28-voudig kampioen op een tweede plek in de Süper Lig, terwijl de bekerfinale werd verloren.

Het ontslag van de coach lijkt de weg vrij te maken voor de komst van Phillip Cocu. De trainer van PSV wordt de afgelopen dagen steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een verhuizing naar Istanbul en heeft wel oren naar een buitenlands avontuur. Fenerbahçe, dat hem mogelijk deze week nog kan presenteren, is op dit moment met de Eindhovense club in onderhandeling om het tot volgend jaar doorlopende contract van Cocu af te kopen.