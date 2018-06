Zweden zegeviert voor het eerst sinds 1958 in openingsduel op WK

Zweden heeft maandag een minimale overwinning geboekt in de eerste wedstrijd op het WK. De ploeg van Janne Andersson was met 1-0 te sterk voor Zuid-Korea, dat in grote delen van de wedstrijd onmachtig oogde. Wel kwam Zweden in de blessuretijd goed weg na een grote kans voor de Koreanen. Het verschil werd gemaakt door een strafschop van Andreas Granqvist in de tweede helft. Voor de Scandinaviërs is het de eerste overwinning in een openingsduel van een WK sinds 1958: men had vervolgens zeven keer op rij niet gewonnen.

Zweden, dat de voorgaande negen groepswedstrijden op een WK ongeslagen doorstond, trad aan met voormalig Eredivisionisten Ola Toivonen, Granqvist en Marcus Berg. Spelers als Kristoffer Nordfeldt, Oscar Hiljemark en John Guidetti begonnen op de bank. Bij Zuid-Korea was de hoop gevestigd op Heung-Min Son van Tottenham Hotspur. De aanvaller kwam er echter nauwelijks aan te pas in de eerste helft. Zuid-Korea speelde teruggetrokken en hield de rijen achterin gesloten. Toen Son er na 33 minuten rap uitkwam, was geen enkele ploeggenoot in de buurt om hem bij te staan.

Zweden had het merendeel van het balbezit, maar speelde ook niet indrukwekkend. Beide ploegen hadden veel overtredingen nodig en creëerden amper uitgespeelde aanvallen. Een grote kans was er na twintig minuten wel voor Berg: de aanvaller werd bediend door Toivonen, dook vlak voor het doel van Hyun-Woo Cho op en slaagde er niet in om de hoek uit te zoeken. Het was het 'laatste' eerste schot op doel in een WK-duel sinds de wedstrijd tussen Nederland en Costa Rica in 1966 (toen na 20.59 minuten). In de blessuretijd van de eerste helft werd Sebastian Larsson bereikt via een uitstekende voorzet, maar de voormalig buitenspeler van onder meer Arsenal knikte naast.

In de tweede helft kwam Zuid-Korea sterker uit de kleedkamer. In minuut 52 produceerden de Aziaten hun beste aanval tot dat moment: Ja-Cheol Koo stond vrij voor het doel en kopte hard naast het doel, na een afgemeten voorzet vanaf de linkerflank. Aan de overzijde voorkwam Cho een doelpunt van Berg. De doelman keepte een sterke wedstrijd, maar moest uiteindelijk toch capituleren na een penalty. Arbiter Joel Aguilar raadpleegde videobeelden en zag een onhandige overtreding van Kim Min-Woo op Viktor Claesson in het strafschopgebied.

Granqvist ontfermde zich over de buitenkans en plaatste de bal kalm in de rechterhoek. Het was de eerste rake Zweedse penalty op een WK sinds Henrik Larsson in 2002 scoorde tegen Nigeria. Het doelpunt kwam hard aan bij Zuid-Korea, dat de goede vorm van het begin van de tweede helft niet meer hervond. Zweden wilde de voorsprong simpelweg over de streep trekken en slaagde daar uiteindelijk ook in. Wel haalde de ploeg in de blessuretijd opgelucht adem, toen de vrijstaande Hee-Chan Hwang naast het doel kopte. De Scandinaviërs kruisen over vijf dagen de degens met Duitsland, terwijl Zuid-Korea het dan opneemt tegen Mexico.