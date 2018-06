Tadic adviseert ‘toekomst van het Servische voetbal’: ‘Laat je niet gek maken’

Dusan Tadic is onder de indruk van de ontwikkeling die Sergej Milinkovic-Savic doormaakt. Beide Serviërs stonden zondag op het veld tijdens de 0-1 zege op Costa Rica, al werd Aleksandar Kolarov de matchwinner met een rake vrije trap. Milinkovic-Savic, die met clubs als Juventus, Real Madrid, Barcelona en Manchester United in verband wordt gebracht, gaat volgens Tadic een mooie toekomst tegemoet.

De voormalig sterspeler van FC Twente noemt zijn landgenoot een 'goede, jonge speler'. Hoewel Milinkovic-Savic in de ogen van Tadic nog veel kan leren, heeft de 23-jarige middenvelder de kwaliteiten om 'ver' te komen. "Hij is de toekomst van het Servische voetbal. Ik zou hem willen meegeven om kalm te blijven en hard te blijven werken. Het team komt eerst, daarna kan hij zijn individuele kwaliteiten tonen", doceert Tadic in gesprek met Goal.

"Het is een slimme jongen. Hij moet zich niet gek laten maken door de geruchten. Er ligt een grote toekomst voor hem in het verschiet", voorspelt de spelmaker van Southampton. Tadic zegt verder blij te zijn met de goede start van Servië op het WK. De zege op Costa Rica was van groot belang, met de op papier zwaardere wedstrijden tegen Brazilië en Zwitserland op het programma. Hoewel groepsfavoriet Brazilië zondag punten morste tegen Zwitserland (1-1), rekent Tadic erop dat de Zuid-Amerikanen 'gewoon' doorstoten naar de achtste finale.

"Ja, waarschijnlijk gaat Brazilië samen met een ander land door. Ze zijn een van de favorieten voor de wereldtitel", stelt Tadic. "Als je tegen Brazilië speelt, ben je er normaal gesproken op gericht om vooral niet te verliezen. We zullen zien hoe het loopt. We hebben een goede ploeg, maar soms moeten we slimmer en meer geslepen zijn. Dat hebben we tegen Costa Rica wel kunnen laten zien en dat moeten we in de volgende wedstrijd weer doen."