Maandag, 18 Juni 2018

Ancelotti wil verrassende huurdeal sluiten met Arsenal

De overstap van Felipe Anderson naar West Ham United is nog niet in kannen en kruiken. Lazio wil minstens veertig miljoen euro zien, aangezien twintig procent van de transfersom over moet worden gemaakt naar Santos. (Daily Mirror)

Er wordt van verschillende kanten aan Jeremy Sarmiento getrokken. Het talent van Charlton Athletic kan zijn interlands voor zowel Engeland, als Ecuador en Spanje spelen. (The Sun)

Carlo Ancelotti meldt zich mogelijk in Londen voor een verrassende huurdeal. Napoli is op zoek naar een nieuwe doelman en hoopt Petr Cech tijdelijk over te kunnen nemen van Arsenal. (La Gazzetta dello Sport)

Ilkay Gündogan is in beeld bij Internazionale en Barcelona, maar is niet van plan om te vertrekken. De Duits international wil zich voor de lange termijn aan Manchester City verbinden. (The Sun)

Watford is dicht bij de komst van Adam Masina. The Hornets verwachten de verdediger, die voor negen miljoen euro wordt overgenomen van Bologna, deze week te kunnen presenteren. (The Sun)