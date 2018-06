‘Ik kan niks beloven, maar zoals het er nu voorstaat, blijf ik bij Ajax’

Frenkie de Jong werd de afgelopen weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, maar de middenvelder zelf lijkt vooralsnog niet bezig te zijn met een transfer. In gesprek met AT5 geeft hij aan dat de belangstelling ‘voor hem persoonlijk nog niet zo serieus is dat hij zich ermee bezig moet houden’.

“Ik krijg het wel doorgestuurd, leuk om te zien maar voor de rest houd ik me er niet mee bezig”, legt hij uit aan de regionale omroep. De Jong weet niet in hoeverre zijn zaakwaarnemer wel bezig is met de interesse: “Misschien wel, misschien niet. Dat moeten jullie dan aan hem vragen natuurlijk. Maar als het niet heel serieus is houd ik me er niet zo mee bezig en laat ik het aan mijn zaakwaarnemer. Ik moet eerst maar eens zorgen dat ik fit word.”

“Dat gaat nu wel de goede kant op, gelukkig. Ik ga nog niet met de groep meetrainen, maar ik hoop er over twee à drie weken wel bij te zijn.” Naast de geruchten over de interesse van Barcelona, doken ook berichten op dat directeur voetbalzaken Marc Overmars besloten heeft om zijn poot stijf te houden en geen afscheid te nemen van De Jong.

Het talent heeft die berichten ook meegekregen: “Dan hoeft er helemaal geen discussie te zijn toch? Ik kan als voetballer natuurlijk niet beloven dat ik volgend seizoen nog bij Ajax speel. Er kan morgen een club komen die zoveel biedt dat je weg bent. Maar zoals het er nu voorstaat, blijf ik hier”, sluit hij af.