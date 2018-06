‘Salah is een buitengewone speler, maar hij is nu geen kanshebber’

Egypte neemt het dinsdag op tegen Rusland en na de nederlaag tegen Uruguay in de eerste speelronde is het meteen alle hens aan dek voor de Farao’s. Sterspeler Mohamed Salah wordt weer terugverwacht tegen het gastland en de hoop van de miljoenen Egyptenaren rust op de schouders van de aanvaller van Liverpool. Dmitri Cherysev, oud-international en vader van WK-deelnemer Denis Cherysev, vraagt zich echter af of de aanwezigheid van Salah genoeg zal zijn.

“Salah is een buitengewone speler, maar hij is geen ster van wereldklasse die mee kan doen om de Gouden Schoen. Op dit moment zijn de kanshebbers Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar en misschien Harry Kane van Engeland. Liverpool weet hoe het Salah moet gebruiken, maar hier, bij de nationale ploeg van Egypte, zal het anders zijn”, legt de Rus uit aan verslaggevers.

Salah raakte in de finale van de Champions League geblesseerd aan zijn schouder en werd in de afgelopen weken in sneltreinvaart klaargestoomd voor het WK. Hoewel bondscoach Héctor Cúper voorafgaand aan het duel met Uruaguay aangaf dat de aanvaller inzetbaar was, bleef hij negentig minuten op de bank in Moskou. Salah wordt tegen het gastland wel aan de aftrap verwacht.

Cherysev hoopt dat Rusland, dat het WK met een 5-0 overwinning op Saudi-Arabië op voortvarende wijze begon, die lijn ook door kan trekken in de tweede wedstrijd: “Het team bereidt zich nu voor op Egypte. Ik heb eerder tegen elftallen van Cúper gespeeld en hij is een van de meest tactische trainers, je weet nooit hoe je zijn teams tegemoet moet treden. We moeten elke kans die we in die wedstrijd krijgen aangrijpen.”