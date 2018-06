PSV maakt eerste deal met sc Heerenveen wereldkundig

Sam Lammers verruilt PSV tijdelijk voor sc Heerenveen. De Eindhovenaren melden maandagmiddag via de officiële kanalen dat de aanvaller een seizoen lang wordt verhuurd aan de Friese club. Lammers heeft de medische keuring met succes doorstaan en wordt maandag gepresenteerd op een persconferentie.

De huurdeal komt niet uit de lucht vallen. Zaakwaarnemer John Lammers bevestigde woensdag al dat zijn cliënt ‘een goed gevoel’ had overgehouden aan het gesprek met Heerenveen. Naast Heerenveen, Zwolle en NAC toonden ook FC Emmen, VVV-Venlo en Heracles Almelo belangstelling, maar de 21-jarige spits vertrekt dus naar het Heerenveen van trainer Jan Olde Riekerink. Heerenveen hoopte op een permanente transfer, maar bereikte daarover geen akkoord met PSV.

Lammers, international van Jong Oranje, maakte in september 2016 in de met 4-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade zijn debuut in het eerste elftal van trainer Phillip Cocu. Hij staat inmiddels op drie doelpunten in achttien wedstrijden voor PSV 1. Zijn contract in Eindhoven loopt door tot de zomer van 2021. Bij Heerenveen hoopt hij meer speelminuten te krijgen dan bij PSV voor hem waren weggelegd.

Als het aan PSV ligt, doen beide clubs binnenkort opnieuw zaken. De landskampioen hoopt Denzel Dumfries over te nemen en zou bereid zijn om zes miljoen euro over te maken naar Heerenveen. Dumfries heeft nog een contract voor drie jaar bij Heerenveen. De verwachting is dat hij deze week officieel wordt gepresenteerd bij PSV.

Technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen beaamt dat er veel interesse uit binnen- en buitenland was voor Lammers. Hij is er dan ook trots op dat de spits voor Heerenveen kiest. "Met Sam halen we een allround spits in huis. Naast het maken van doelpunten, past hij voetballend goed in onze speelwijze. We hebben een huurconstructie gevonden waarin zowel Sam, PSV als sc Heerenveen zich goed kunnen vinden met het oog op de toekomst."