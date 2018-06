Authenticiteit uitgelekte brief Dost bevestigd: ‘Heb doodsangsten uitgestaan’

Bas Dost stuurde vorige week een 36-pagina's lange brief aan Sporting Portugal met de mededeling dat hij gaat vertrekken. De brief, waarin onder meer stond dat Dost werd gediagnosticeerd met een bepaalde vorm van PTSS, lekte een dag later uit. Een bron rond de spits bevestigt de authenticiteit van de brief en geeft aan dat Sporting nog geen reactie heeft gestuurd, meldt de NOS.

Ook zou er nog geen juridische procedure zijn opgestart door de club, die in opspraak is geraakt nadat circa vijftig hooligans in mei de spelersgroep en technische staf van Sporting had aangevallen op het trainingscomplex. Dost werd geslagen met de gesp van een riem en liep bij de confrontatie een hoofdwond op. De gevolgen van het incident waren heftig, schrijft Dost.

"Zelfs nu nog word ik 's nachts wakker met die beelden in mijn hoofd en herbeleef het. Ik moet er niet aan denken dat ik weer terug moet naar die plek. Des te meer omdat er nog verantwoordelijken zijn van de aanval die ontsnapt zijn en die elk moment terug zouden kunnen komen om ons aan te vallen en te intimideren", wordt Dost door de NOS geciteerd.

Dost en consorten storen zich aan de houding van voorzitter Bruno de Carvalho, die heeft laten weten spelers niet te steunen omdat ze verwende vedettes zouden zijn. "Ik heb een schoon geweten. Ik zie mijzelf als een professional, ik heb alles gegeven voor Sporting Portugal, altijd en op elk moment. Ondertussen heeft de voorzitter mij openlijk bekritiseerd, hij heeft mij beledigd, mij geschorst, mij beschuldigd en maatregelen aangekondigd zonder enkele reden."

"Ik heb doodsangsten uitgestaan, zonder dat Sporting van enige bezorgdheid over de veiligheid van de spelers blijk heeft gegeven en hen eigenlijk hebben overgelaten aan de genade van de gewelddadige groep fans", aldus Dost in de brief. De voormalig Oranje-international, die in de belangstelling zou staan van onder meer Sevilla, heeft in Portugal nog een contract tot medio 2020.