‘Emil’ Lewandowski krijgt bizarre aanbiedingen: ‘Ik weet wie ik kan vertrouwen’

Robert Lewandowski baalt lichtelijk van de roem die gepaard gaat met topvoetbal. De spits van Bayern München, die naar verluidt intern een vertrekwens heeft uitgesproken en op de radar staat van onder meer Chelsea en Real Madrid, zegt in gesprek met The Guardian dat hij wantrouwend is geworden: "Er zijn veel pogingen bij mij gedaan die werden gevoed door oneerlijkheid van mensen."

"Zelfs zogenaamde verzoeken van goede doelen die nep bleken te zijn. Het aantal bizarre aanbiedingen is ongekend en daarom ben ik ook wantrouwend geworden. Niemand wordt mijn vriend in een dag. Ik heb vaak twijfels en de eerste gedachte die ik tegenwoordig heb, is jammer genoeg: deze persoon wilt iets van me. Maar zelfs als ik niet beroemd was, zou het lastig zijn om close met mij te worden."

"Ik heb mijn oude vrienden en die houd ik dicht bij me. Ik weet wie ik kan vertrouwen. Ik wissel mijn vrienden niet in zoals met sokken. Als er iemand is die ik mag, open ik de deur, maar langzaam. Er moet eerst vertrouwen zijn voordat ik mijn hart open", aldus de Pools international, die in het verleden regelmatig te maken had met agressieve fans. "Dat soort situaties kunnen zwaar zijn, vooral als er alcohol in het spel is. Mensen die de middelvinger opsteken, me uitschelden, me helpen herinneren aan slechte wedstrijden en vertellen hoe ik moet leven of voetballen."

"Ik heb ook confrontaties gehad in restaurants", vervolgt de spits, die vaak een alter ego aanneemt om de aandacht te verleggen. "Het ontstaat puur toevallig en gebruik het niet veel, maar het helpt als je ergens met vrienden bent. In een restaurant gebruiken we bijvoorbeeld niet ‘Robert’ of ‘Lewy’. In die situatie ben ik ‘Emil’. Niemand kijkt dan naar mij om. En als iemand mij herkent en vraagt of ik Robert Lewandowski ben, zeg ik gewoon: ‘Sorry, foutje. Ik lijk alleen op hem. Ik ben Emil, niet Robert.’"