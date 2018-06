Door sponsor vrijgekochte Oranje Leeuwin verlaat Ajax voor top van Bundesliga

Desiree van Lunteren verlaat de Ajax Vrouwen na zes jaar voor een avontuur in de Bundesliga. De rechtsback van de Oranje Leeuwinnen heeft zich maandag verbonden aan SC Freiburg, dat vorig seizoen achter de vrouwenteams van VfL Wolfsburg en Bayern München op de derde plek eindigde. De transfer van de verdedigster komt op een bijzondere manier tot stand, aangezien een sponsor haar doorlopende contract in Amsterdam heeft afgekocht.

Van Lunteren lag nog een jaar vast bij Ajax, maar wilde deze zomer graag de stap naar het buitenland maken. Inmenging van privésponsor OrangeGas bracht uitkomst en de leverancier van schone brandstoffen legde het door de club gevraagde bedrag op tafel, waardoor zijn transfervrij kan overstappen: “De afkoopsom is niet te vergelijken met de bedragen bij de mannen, maar het is een serieus bedrag voor het vrouwenvoetbal”, legt directeur Marcel Borger uit aan NUsport.

Van Lunteren is blij met de kans die zij krijgt van het bedrijf: “De Duitse competitie is sterker dan de Eredivisie en dus kan ik me bij Freiburg verder ontwikkelen. De afgelopen jaren was de kans er ook om naar het buitenland te gaan, maar nu ben ik er echt klaar voor. Voor mijn gevoel ben ik uitgeleerd in de Eredivisie. Ik ben heel blij dat mijn sponsor me helpt om mijn dromen na te jagen. Het is niet eerder voorgekomen in het vrouwenvoetbal dat een transfer op deze manier tot stand komt.”

De 25-jarige Van Lunteren is de derde international die Ajax deze zomer verlaat, aangezien Stefanie van der Gragt eerder al neerstreek bij Barcelona en Merel van Dongen overstapte naar Real Betis. In de Bundesliga zal de back, die tot dusver 59 keer uitkwam voor het Nederlands elftal, drie ploeggenoten van de Oranje Leeuwinnen tegenkomen: Lineth Beerensteyn en Jill Roord spelen allebei voor Bayern München, terwijl Jackie Groenen bij FFC Frankfurt actief is.