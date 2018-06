‘Ajax, AZ en PEC Zwolle laten oog vallen op jongste deelnemer aan WK’

Daniel Arzani neemt momenteel met Australië deel aan het WK, waar de begin dit jaar negentien jaar oud geworden aanvaller de jongste speler van het toernooi is, en de kans bestaat dat zijn loopbaan na zijn optreden in Rusland een andere wending zal krijgen. Het Australische FourFourTwo meldt maandag namelijk dat de negentienjarige dribbelaar interesse geniet uit de Eredivisie.

Volgens het maandblad staat de rappe aanvaller op de radar bij Ajax en AZ. John van ’t Schip, de voormalige trainer van Arzani’s club Melbourne City, heeft naar verluidt daarnaast een aantal pogingen gedaan om de talentvolle jongeling naar PEC Zwolle te halen, maar is hier vooralsnog niet in geslaagd. Met assistent Michael Valkanis werkt in Zwolle overigens nog een bekend gezicht voor de geboren Iraniër.

Arzani ligt in Melbourne nog vast tot het einde van het aankomende A-League-seizoen en groeide in het afgelopen halfjaar uit tot een van de grote blikvangers in de Australische competitie. Nadat hij na de jaarwisseling een basisplaats veroverde, ondernam hij de meeste succesvolle dribbels van alle spelers Down Under, werd hij uitgeroepen tot Talent van het Jaar en kreeg hij een plekje in het Elftal van het Jaar.

De aanvaller staat zelf niet per definitie afwijzend tegenover een vertrek: “Natuurlijk heb ik interesse in een transfer naar Europa, maar ik denk dat op dit moment de focus op het WK ligt. We proberen zo ver mogelijk te komen en ik probeer een zo groot mogelijke impact op het spel te hebben. Daarna zal ik me richten op het uitzoeken van een club voor de volgende stap.” De Socceroos van bondscoach Bert van Marwijk verloren hun eerste duel in Rusland zaterdag van Frankrijk.