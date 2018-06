FIFA ‘geschokt’ door Marokko: ‘We hebben onmiddellijk brief geschreven’

Nordin Amrabat liep tijdens het duel met Iran (0-1) een hersenschudding op. Na de harde val op de grond was de middenvelder annex aanvaller van Marokko even helemaal van de kaart. De FIFA heeft verontwaardigd gereageerd op de medische behandeling van Amrabat, die wat klapjes in zijn gezicht kreeg en wat water in zijn gezicht kreeg gespoten.

Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van de FIFA, is verbaasd over de werkwijze. “Wij waren geschokt toen we de beelden zagen en hebben geen begrip voor de houding van de dokter. Op een teamworkshop voorafgaand aan het WK hebben we uitgebreide uitleg gegeven aan de teamartsen hoe je een hersenschudding moet behandelen. We hebben onmiddellijk een brief geschreven aan de Marokkanen”, citeert de NOS.

D'Hooghe stelt dat men na het duel wel goed heeft gehandeld door Amrabat naar het ziekenhuis te sturen en te laten onderzoeken. “Ik heb van de Marokkaanse medische dienst vernomen dat ze hem tien dagen rust wilden geven. Bij het Marokkaanse team was men in twijfel of Amrabat in het trainingskamp ging blijven of hij naar huis wordt gestuurd. Ik heb nog geen antwoord wat ze gaan doen."

De teamarts had volgens D'Hooghe bij de arbiter aan moeten geven dat er een onderzoek moest worden gedaan, waarna een drie minuten durend onderzoek zou volgen en de arts een besluit kan nemen. Speler en coach mogen onder geen voorwaarde druk op die beslissing uitoefenen. D'Hooghe: "We aanvaarden de werkwijze van de dokter niet. We hebben respectvol gevraagd dat dit niet meer moet gebeuren."