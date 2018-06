Wenger geïmponeerd: ‘Een van de meest invloedrijke middenvelders ooit’

Frankrijk wist zaterdag Australië met 2-1 te verschalken door een treffer van Antoine Griezmann en een eigen doelpunt van Aziz Behich. Arsène Wenger vond de ploeg van bondscoach Didier Deschamps niet erg goed spelen, maar zag in N'Golo Kanté een lichtpuntje. De voormalig trainer van Arsenal vindt de middenvelder een zeer waardevolle kracht voor les Bleus.

Bij beIN Sports is de Franse manager lovend over zijn landgenoot. “Hij is een van de meest invloedrijke middenvelders die ik ooit in het voetbal heb zien spelen”, aldus Wenger, die constateert dat Kanté het spel van Frankrijk naar een hoger niveau tilt: “Hij maakt constant simpele beslissingen en maakt het nooit onnodig moeilijk.”

Eerder heeft Wenger kenbaar gemaakt dat hij Kanté graag had zien spelen bij Arsenal. De oefenmeester wilde de middenvelder wegplukken bij Leicester City, nadat hij met de club landskampioen was geworden. “Of ik Kanté wilde halen? Ja. Toen hij in Frankrijk speelde (bij onder meer SM Caen, red.) en ook toen hij bij Leicester City zat.”

“Ik kan niet precies uitleggen waarom hij voor Chelsea heeft gekozen. Was het het geld? Daar wil ik niet over speculeren. Transfers zijn transfers, soms kun je niet alles uitleggen”, aldus Wenger. Na zijn overstap naar the Blues werd Kanté wederom landskampioen. Afgelopen seizoen liep het minder bij de Londenaren, die als vijfde eindigden in de Premier League.