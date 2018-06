BILD neemt international onder vuur: ‘Niets beters te doen dan te grinniken’

Duitsland verloor zondag met 0-1 van Mexico door een treffer van Hirving Lozano. De aanvaller dribbelde bij een counter richting het doel van Manuel Neuer en verschalkte doelman in de korte hoek. De spelers van die Mannschaft verlieten na negentig minuten zeer teleurgesteld het veld, behalve Julian Brandt, wat volgens BILD schandalig is.

Het verlies van de wereldkampioen doet pijn in Duitsland en de boulevardkrant richt zijn pijlen onder meer op de aanvaller van Bayer Leverkusen. Brandt besloot na het duel namelijk om lachend een selfie te nemen met een jonge fan. “Duitsland verpest de start van het WK en Brandt heeft niets beters te doen dan te grinniken in een camera”, zo klinkt het.

Brandt heeft via dezelfde krant al tekst en uitleg gegeven: “Natuurlijk is er na een nederlaag veel frustratie, veel mensen zijn boos op ons. Ik wilde de spelerstunnel inlopen toen ik een kleine jongen naar mij hoorde schreeuwen. Op dat moment denk je niet na en doe je het gewoon. Ik pakte zijn mobiel en nam een selfie. Niets meer, niets minder.”

“De sfeer in de kleedkamer is niet goed. De jongens hadden het begin van het WK anders voorgesteld. Maar we komen terug”, verzekert Brandt. Door de overwinning van Mexico gaat het land uit Midden-Amerika voorlopig aan kop in Groep F. Zweden en Zuid-Korea, de andere landen in de poule, nemen het maandagmiddag tegen elkaar op.