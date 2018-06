‘Ik hou van zijn spel, maar ik zou mijn tijd niet verdoen aan Ziyech’

Hakim Ziyech heeft zowel intern als in de media aangegeven dat hij Ajax graag wil verlaten voor een buitenlands avontuur. De middenvelder van Marokko is al veelvuldig gelinkt aan verschillende Europese topclubs, zoals Liverpool en AS Roma. Roberto Pruzzo zit echter niet te wachten op de komst van de 25-jarige spelmaker.

De 63-jarige oud-spits van Roma, die tien jaar onder contract stond bij de Italiaanse topclub, stelt dat Ziyech niet constant genoeg is om Roma verder te helpen. Toch is de legende van Roma fan van Ziyech. "Maar ik zou mijn tijd niet verdoen aan Ziyech. Ik hou van zijn spel, maar het gaat in golfbewegingen", aldus Pruzzo tegenover Radio Radio.

Ajax zou naar verluidt 40 tot 45 miljoen willen vangen voor Ziyech, een bedrag dat voor Roma te gortig is. De verliezend halvefinalist van de Champions League heeft ook al een alternatief op het oog. Als het niet lukt om Ziyech te halen, komt Wahbi Khazri in beeld. De 27-jarige international van Tunesië speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Stade Rennes en is officieel nog eigendom van Sunderland.

Mocht een transfer naar Roma niet gerealiseerd worden, dan kan Ziyech volgens verschillende buitenlandse media alsnog naar een andere topclub verkassen. Onder meer Borussia Dortmund, Olympique Lyon, het Everton van Marcel Brands en Benfica worden genoemd als mogelijke bestemmingen. Ziyech ligt nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff Arena.