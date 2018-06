‘Bondscoach Kroatië stuurt spits naar huis na weigeren invalbeurt’

Voor Nikola Kalinic zit het WK erop. De aanvaller weigerde zaterdag in te vallen tegen Nigeria en daarom heeft bondscoach Zlatko Dalic besloten om hem weg te sturen, meldt 24Sata. De Kroatische bond heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Dalic wilde de dertigjarige aanvaller van AC Milan vier minuten voor tijd inbrengen. Omdat Kalinic weigerde, kwam Marko Pjaca uiteindelijk het veld in voor Mario Mandzukic. Kroatië won de wedstrijd in Kaliningrad met 2-0 en de doelpunten werden gemaakt door Oghenekaro Etebo (eigen treffer) en Luka Modric.

Dalic gaf na afloop op de persconferentie te kennen dat Kroatië de wedstrijd blessurevrij was doorgekomen, maar voegde er wel aan toe dat er wel ‘een probleem’ was ontstaan. Dat probleem is volgens onder meer 24Sata het weigeren van de invalbeurt door Kalinic.

Kalinic maakte in mei 2008 zijn debuut voor de nationale ploeg en staat inmiddels op 15 doelpunten in 42 wedstrijden. In dienst van AC Milan kwam hij dit seizoen tot 6 treffers en evenzoveel assists in 41 optredens. Zijn contract loop er nog tot medio 2021 door.