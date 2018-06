WK-ganger blikt terug op leerschool Ajax: ‘We hadden niet echt veel contact’

Arek Milik is met de nationale ploeg van Polen actief op het WK. Het Oost-Europese land neemt het dinsdag op tegen Senegal, waarna duels met Colombia en Japan volgen. De spits van Napoli zegt in gesprek met Przeglad Sportowy dat hij veel heeft geleerd van zijn tijd bij Ajax, maar niet in grote mate van de individuele trainingen met Dennis Bergkamp.

“We hadden niet echt veel contact. Hij was erbij, maar meestal pas echt na de training als we apart met hem gingen trainen”, aldus de aanvaller. “Het is niet dat hij mijn spelfilosofie heeft veranderd. Op dit niveau zijn spelers al gevormd en kunnen ze alleen nuances aanbrengen. Ajax zelf heeft me veel gegeven, maar je ontwikkelt je het meest tijdens een groepstraining, niet individueel.”

Voorafgaand aan zijn tijd bij Ajax was Milik actief bij Bayer Leverkusen en Augsburg, maar bij de Duitse clubs kwam de spits niet helemaal uit de verf. “Ik sprak toen met mijn zaakwaarnemer en die gaf aan dat ik er alles uit moest halen. Maximaal moest trainen, moest leren en veel vragen moest stellen. Ik moest alles als een spons tot me nemen”, aldus Milik.

“Dat heeft mij geholpen me te ontwikkelen. Ik probeerde elke dag, iedere training weer, als een nieuwe roeping te zien. Ik probeer dat nu nog steeds. Bij Ajax bleef ik na de training altijd extra trainen. Misschien dat Bergkamp daarom sprak over een positieve houding en een vastberadenheid om te leren”, doelt de spits op de positieve woorden van Bergkamp in het verleden.