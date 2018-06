FC Groningen baalt van spits: ‘Dat is natuurlijk dood- en doodzonde’

Lars Veldwijk is niet langer speler van FC Groningen. De aanvaller verbond zich voor één seizoen, met een optie op een tweede jaar, aan Sparta Rotterdam. Algemeen directeur Hans Nijland vindt het jammer dat de samenwerking met Veldwijk weinig heeft opgeleverd voor De Trots van het Noorden.

“Je haalt zo'n jongen met positieve verwachtingen naar Groningen, investeert in hem, betaalt een afkoopsom en uiteindelijk moet je die binnen een jaar afschrijven omdat zaken zo lopen. Dat is natuurlijk dood- en doodzonde”, aldus Nijland in een interview met het Dagblad van het Noorden.

De 26-jarige Veldwijk, enkelvoudig international van Zuid-Afrika, maakte in de zomer van 2017 de overstap van KV Kortrijk en kwam in het Noordlease Stadion tot vier doelpunten in twintig wedstrijden. Hij mocht vertrekken na een conflict met Ernest Faber; de spits zou tijdens een wedstrijd hebben geweigerd om in te vallen.

Volgens Nijland verdient in principe iedereen een tweede kans: “Maar we hebben er goed met elkaar over gesproken. We willen met onze nieuwe technische staf echt een nieuwe start maken en niet met dit soort erfenissen uit het verleden blijven zitten.”