Courtois verbaasd door Rode Duivel: ‘Ik heb hem nog nooit zo goed gezien’

België begint maandag aan het WK met een duel met Panama. De Rode Duivels zijn torenhoog favoriet bij de wedstrijd tegen het land uit Midden-Amerika, maar Thibaut Courtois waakt voor onderschatting. De doelman heeft er vertrouwen in dat België de groep met ook Engeland en Tunesië gaat overleven: "Ik zeg niet dat we zullen winnen, maar we geloven erin dat we ver kunnen geraken."

"En geloof in eigen kunnen is van een groot belang. Daarbij zijn we beter gewapend dan op de vorige toernooien", aldus de sluitpost, geciteerd door De Telegraaf. Courtois ziet veel gretigheid, vooral bij Eden Hzard: "Ik ken Eden al jaren, maar heb hem nog nooit zo goed gezien als de laatste weken. Hij haalt echt een hoog niveau. Hopelijk zien we hem ook zo op het WK."

"Maar we hebben niet alleen een goede Eden nodig. Ook een goede Romelu Lukaku, een goede Kevin De Bruyne en ook ikzelf moet goed zijn. Om ver te geraken, moet iedereen op zijn best zijn", aldus Courtois. Oud-international Marc Degryse is het met de doelman eens dat er sprake is van een gouden generatie bij België, maar baalt van de voorbereiding.

België heeft niet tegen toplanden gespeeld, aldus Degryse: "We hebben geoefend tegen Portugal zonder Cristiano Ronaldo en tegen Egypte zonder Mohamed Salah. Dat zijn te weinig testen. Het wordt nu het derde toernooi met deze kern en ik denk dat de halve finale haalbaar is. Na twee kwartfinales vind ik dat het nu ook wel een keer moet gebeuren."