Griezmann: ‘Ik heb willen laten zien hoe spelers tot beslissingen komen’

Antoine Griezmann maakte donderdag bekend dat hij bij Atlético Madrid zou blijven. In een minidocumentaire werd duidelijk dat de Franse WK-ganger heeft getwijfeld, maar toch heeft besloten om deze zomer geen transfer te maken.

“Liefde en mijn hart hebben mij doen blijven”, vertelt de 27-jarige Griezmann aan Téléfoot. “Ik heb veel liefde en steun ontvangen. Ik heb willen laten zien hoe spelers tot beslissingen komen. Sommigen hebben ervan genoten, anderen niet”, doelt de linkspoot op de documentaire die hij via de officiële kanalen van Atlético liet uitzenden.

“Ik denk in ieder geval niet dat het de ploeg of de trainer hebben gestoord”, besluit Griezmann, die afgelopen zaterdag met 2-1 won van Australië en de openingstreffer voor zijn rekening nam. Komende donderdag neemt hij het met les Bleus op tegen Peru en vijf dagen later staat de ontmoeting met Denemarken op het programma.

De 54-voudig international speelt sinds 2014 voor Atlético, dat dertig miljoen euro overmaakte aan Real Sociedad. Sindsdien kwam Griezmann tot 209 wedstrijden voor de Spaanse club, met 112 doelpunten en 40 assists als resultaat. Griezmann won met Atlético afgelopen seizoen de Europa League door Olympique Marseille in de finale te verslaan (0-3).