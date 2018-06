Van Hanegem looft ‘dikkont’: “Zo goed kan die jongen spelen!’

Willem van Hanegem likt zijn vingers af bij de groepswedstrijden op het WK in Rusland. De icoon van Feyenoord schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat hij volop geniet en dat hij ook mindere goden als Peru en Costa Rica bij vlagen aantrekkelijk vindt voetballen.

“Bij Zuid- en Midden Amerikaanse teams zie je dat er nog ruimte is voor het speelse van de spelers. Dat overheerst in die teams, terwijl het bij ‘onze’ Europese teams veelal de speelwijze van de coaches is die je ziet”, aldus de 74-jarige Van Hanegem in het dagblad.

“Neem die dikkont van Feyenoord bij Peru, Renato Tapia, als je die tegen Denemarken ziet denk je toch: verrek, zo goed kan die jongen dus kennelijk spelen!” De 22-jarige Tapia deed zaterdag negentig minuten mee tegen Denemarken en verloor door een doelpunt van Yussuf Poulsen met 0-1.

Van Hanegem verbaasde zich overigens over het zwakke optreden van Duitsland. “Duitsland heeft nu niks laten zien. Geen tempo. Middenveldspel zonder creativiteit. En achterin twee bomen van verdedigers die niet het vermogen hebben om aan te sluiten. Mexico kreeg constant alle ruimte in de snelle omschakeling”, besluit De Kromme.