Begrip voor vertrek Cocu: ‘Hij weet dat Fenerbahçe zo’n club is’

Phillip Cocu is op weg naar Fenerbahçe. De trainer zou al een principeakkoord met de club uit Aziatisch Istanbul hebben bereikt en het Eindhovens Dagblad meldde zondagavond dat Fenerbahçe nu ook officieel onderhandelt met PSV. Valentijn Driessen begrijpt wel waarom Cocu naar de topclub uit Turkije wil.

De verslaggever schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat de 47-jarige Cocu waarschijnlijk zelf ook wel direct naar een topcompetitie had gewild, maar dat hij beseft dat de Nederlandse competitie internationaal gezien weinig meer waard is en dat zelfs drie landstitels in vier jaar tijd ‘nauwelijks als aanbeveling’ gelden.

Cocu beseft volgens Driessen dat hij een ‘tussenstap’ nodig heeft: “Cocu is slim genoeg om dit te onderkennen. Hij weet dat Fenerbahçe zo’n club is, terwijl hij zich tegelijk kan ontwikkelen als trainer in een moeilijke buitenlandse competitie”, aldus de journalist.

“Iedereen weet dat Fenerbahçe een nauwelijks tembare vulkaan is. Om al dat Turkse opportunisme de baas te zijn, vormt juist de uitdaging. Los van Cocu’s kwaliteiten als trainer-coach kan hij met zijn rustige persoonlijkheid de ideale katalysator zijn in zo’n gekkenhuis aan de Bosporus.” Cocu kan naar verluidt vijf keer zoveel verdienen bij Fenerbahçe als hij nu doet bij PSV.