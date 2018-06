‘Fenerbahçe meldt zich officieel en onderhandelt over Cocu’

Fenerbahçe heeft zich officieel bij PSV gemeld om Phillip Cocu over te nemen. De club uit Aziatisch Istanbul was al in onderhandeling met zaakwaarnemer Rob Jansen, maar had nog geen contact opgenomen met de werkgeer van Cocu.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat dat dit weekeinde is gebeurd en dat de clubs in gesprek zijn over het afkopen van het tot medio 2019 doorlopende contract van de 47-jarige Cocu. “De verwachting is dat het proces op korte termijn en met goed gevolg zal worden afgerond”, valt er in de regionale krant te lezen.

Algemeen directeur Toon Gerbrands liet zaterdag nog aan het Eindhovens Dagblad weten dat een vertrek van Cocu geen uitgemaakte zaak is: “Fenerbahçe is aan zet, zij moeten er met PSV uitkomen om toestemming te verkrijgen over een doorlopend contract.”

Mocht Cocu vertrekken, dan slaat hij na vijf seizoenen definitief de deur achter zich dicht in het Philips Stadion. De oud-middenvelder zwaait sinds 2013 de scepter over PSV en leidde de Brabantse club in die periode naar onder meer drie landstitels. Daarnaast legde hij in die periode ook nog eens tweemaal beslag op de Johan Cruijff Schaal.