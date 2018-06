Brazilië voelt zich bestolen: ‘Het was een overduidelijke overtreding’

Brazilië begon het WK teleurstellend, want de ploeg van Tite remiseerde zondagavond met 1-1 tegen Zwitserland. De gelijkmaker kwam tot stand uit een hoekschop: Steven Zuber van TSG Hoffenheim gaf João Miranda een duwtje in de rug en kon daardoor van dichtbij steenhard binnenkoppen.

Tite vindt dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden: “Ik wil geen excuses zoeken en je moet ook geen extra druk willen leggen op de scheidsrechter. Hij staat er ook niet alleen voor, er is een heel team dat de situatie beoordeelt. Maar het moment van Miranda was overduidelijk. Wat kan ik nog meer zeggen? Het was een overtreding.”

“Dit doelpunt had ook niets met positionering te maken. In de ogen van sommigen misschien wel, maar dat was het niet. Miranda zei na afloop tegen mij: ‘toen hij duwde, had ik moeten vallen’. Ik zei: ‘nee, doe dat niet, want anders was het een schwalbe geweest. Je mag niets simuleren’”, zo wordt de bondscoach door diverse media geciteerd.

Vladimir Petkovic, de bondscoach van Zwitserland, was het niet met zijn collega eens: “De verdedigers van de tegenstander stonden niet goed gepositioneerd, het was geen overtreding.” Brazilië beklaagde zich ook nog over een moment toen Gabriel Jesus een strafschop wilde. “Ik heb dat niet gezien, maar ik klaag niet, want we hebben scheidsrechters op en buiten het veld”, aldus Petkovic.