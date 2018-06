Duitse ploeg kondigt ‘Wettkampfmodus’ af: geen pers en publiek

Journalisten zijn maandag niet welkom bij de nationale ploeg van Duitsland, zo heeft de voetbalbond (DFB) aan vertegenwoordigers van de media laten weten. De bond reageert daarmee op de nederlaag van zondagavond tegen Mexico (0-1).

Er wordt geen persconferentie gehouden op Vatutinki, het trainingscomplex van CSKA Moskou dat tijdens het toernooi gebruikt wordt door die Mannschaft. Daarnaast zal ook de training niet voor pers en publiek toegankelijk zijn. Rafael Buschmann van Der Spiegel spreekt op Twitter van een Wettkampfmodus, ofwel een ‘toernooimodus’.

Vermoedelijk heeft de technische staf besloten om het team even uit de wind te houden, in aanloop naar de wedstrijd van volgende week zaterdag tegen Zweden. Vier dagen later staat het treffen met Zuid-Korea op het programma en na de verliespartij tegen Mexico zal het team van Joachim Löw waarschijnlijk twee keer moeten winnen in Groep F.

De internationale media reageerden vol verbijstering op het optreden van Duitsland. Zo sprak van l’Équipe van een ‘catastrofe’ en La Gazzetta dello Sport kopte met : “De ontgoocheling van Duitsland.” BILD schreef zondagavond: “Deze blamage maakt ons WK-angstig.”