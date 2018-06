Mexico werkte zes maanden aan plan: ‘Lozano is onze snelste speler’

Mexico verraste zondagavond door regerend wereldkampioen Duitsland met 0-1 te verslaan. Een doelpunt van Hirving Lozano bracht de Noord-Amerikanen de overwinning in Moskou en Juan Carlos Osorio is trots op zijn spelers.

“We zijn zes maanden geleden begonnen om een plan te smeden. We moesten sommige dingen aanpassen in verband met blessures, maar we wilden sowieso snelle jongens gebruiken op de flanken. We kozen voor Lozano omdat hij onze snelste speler is. We braken uit met snelle aanvallen en creëerden enkele goede kansen voordat we ook echt scoorden”, zo wordt de bondscoach geciteerd door Reuters.

“Ik heb de spelers gezegd dat ze moesten spelen met de liefde om te winnen en niet met de angst om te verliezen. Ze hebben het erg goed gedaan en hebben verdedigd alsof hun leven op het spel stond”, aldus Osorio, die een moeizame band heeft met de pers in zijn vaderland. Hij kreeg veel kritiek na de 7-0 nederlaag tegen Chili in 2016 en de, in de ogen van de media, teleurstellende prestaties op de Confederations Cup.

Osrio haalt er zijn schouders over op: “Ik probeer er gewoon voor te zorgen dat de aandacht naar mij uitgaat, zodat de spelers enkel hoeven te doen wat ze vandaag hebben gedaan. Als we winnen, gaan de credits naar de spelers en als we verliezen, is het mijn schuld. Dat is voetbal. Ik bedank de mensen die mij hebben gesteund en ook de mensen die mij niet steunden. Ik hoop dat we nog veel meer overwinningen kunnen boeken.” Mexico speelt volgende week zaterdag tegen Zuid-Korea.