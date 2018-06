‘Het is leuk om naar te kijken omdat hij bij PSV speelt, nóg speelt’

Hirving Lozano heeft een goed seizoen achter de rug en onderstreepte zijn topvorm met een doelpunt tegen Duitsland op het WK. Pierre van Hooijdonk verwacht dat de 22-jarige Mexicaan zijn laatste wedstrijd voor PSV inmiddels heeft gespeeld.

Van Hooijdonk vond het ‘jammer’ dat Lozano na 65 minuten werd vervangen door Raúl Jiménez: “Het is leuk om naar te kijken, omdat hij bij PSV speelt. Nóg speelt”, aldus de oud-spits van onder meer NAC Breda, Celtic, Benfica, Feyenoord en Fenerbahçe in de studio van de NOS.

“Hij heeft een heel goede indruk achtergelaten en ik denk dat dit wel de hele wereld overgaat. Een nulletje erbij (bij de transfersom, red.)? Ja, dat zou best kunnen.” Lozano speelde zijn 29e interland voor Mexico en staat nu op acht doelpunten voor El Tricolor.

In dienst van PSV kwam Lozano dit seizoen tot 19 doelpunten en 11 assists in 34 wedstrijden. Chucky werd de afgelopen maanden in verband gebracht met clubs als Olympique Lyon, Arsenal, Everton, Villarreal en Valencia en heeft in het Philips Stadion nog een contract tot medio 2023.