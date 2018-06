Roma wil na komst van Ajacieden opnieuw toeslaan

Renato Sanches is bij veel clubs nadrukkelijk in beeld. De middenvelder van Bayern München staat op de radar van onder meer AC Milan en Benfica. (A Bola)

Girondins Bordeaux meldt zich mogelijk binnen afzienbare tijd bij Flamengo. Linksback Miguel Trauco heeft zich in de kijker gespeeld bij de Fransen en mag dromen van een overstap naar de Ligue 1. (ESPN Brazil)

bieden 20 à 25 miljoen euro op de middenvelder van Paris Saint-Germain, die zelf 4 à 5 miljoen kan gaan verdienen in de Italiaanse hoofdstad. Justin Kluivert en Hakim Ziyech moeten eerder al naar het Stadio Olimpico komen.

Middlesbrough is de volgende club met interesse in Paddy McNair. Boro heeft zich naar verluidt al met een bod van 5,7 miljoen euro bij het gedegradeerde Sunderland gemeld. (Sunderland Echo)