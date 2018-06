Teamgenoot Griezmann: ‘Bij Barça had hij in de schaduw gestaan van Messi’

Antoine Griezmann liet afgelopen week middels een documentaire weten ook volgend seizoen voor Atlético Madrid te spelen. De Franse superster maakte daarmee een einde aan een lange transfersoap rondom zijn persoon, maar volgens teamgenoot Lucas Hernández had Griezmann voor zichzelf al een tijdje duidelijkheid verschaft.

Griezmann werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona. "Ik geloof dat hij de beslissing een maand geleden al had gemaakt", citeert onder andere Goal Hernández. Laatstgenoemde is bij zowel Atlético Madrid als de nationale ploeg van Frankrijk ploeggenoot van Griezmann. "Het enige waar hij aan denkt is het WK. Hij is volledig gefocust."

"Volgens mij zei zijn vrouw ooit in een interview: 'Bij Atlético kun je een ster zijn, bij Barcelona ben je slechts een van de vele spelers'", haalt de linkerverdediger terug. "Wat zij zei was de waarheid. Bij Atlético kan hij voor iedereen een idool zijn. Bij Barcelona spelen veel goede voetballers, waaronder de beste speler ter wereld."

"Als hij naar Barcelona was gegaan, had hij in de schaduw gestaan van spelers als Lionel Messi, Andrés Iniesta of zelfs Xavi in het verleden", vervolgt Hernández. "Bij ons, bij Atlético Madrid, is hij de speler waar alles om draait. Hij is onze beste speler en leider. Hij zal het verschil voor ons blijven maken."