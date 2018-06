Hummels haalt uit: ‘We staan er vaak alleen voor, dit zeg ik intern ook’

Mats Hummels is kritisch op zijn medespelers en op bondscoach Joachim Löw, al noemt hij geen namen en rugnummers. De verdediger voelde zondag dat de tactiek van die Mannschaft tegen Mexico (0-1 verlies) niet volledig klopte.

“Onze verdediging is niet goed, dat moet je gewoon zo kunnen zeggen. Jérome Boateng en ik staan er vaak helemaal alleen voor. Als we het straks opnieuw zo doen, dan maak ik mij zorgen”, aldus de 29-jarige stopper van Bayern München en 64-voudig international voor de camera van ZDF.

“Deze wake-up call komt te laat. Ik begrijp niet waarom we geen lering hebben getrokken uit de oefenwedstrijd tegen Saudi-Arabië. Ik heb intern al aangegeven dat de verdediging op deze manier niet goed werkt en dat zal ik na deze wedstrijd blijven doen. Ik stond met Boateng vaak alleen.”

“Of ik bezorgd ben? Als we zo doorgaan, dan ben ik inderdaad bezorgd. Maar ik ga ervan uit dat we wel beter gaan spelen.” Analyticus en oud-doelman Oliver Kahn vond de kritiek van Hummels opmerkelijk: “Ik heb zelden gezien dat hij zich zo kritisch uitlaat. Zoals ze in Duitsland ook wel zeggen: das kotzt ihn richtig an.”