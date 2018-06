‘Europeanen hebben moeite om Aziaten uit elkaar te houden’

Het WK voor Zuid-Korea begint maandag met een wedstrijd tegen Zweden. Bondscoach Shin Tae-Yong haalt alles uit de kast om zijn ploeg optimaal voor te bereiden op het duel en doet ook zijn best om de tegenstander in verwarring te brengen.

In de oefenwedstrijden voorafgaande het WK heeft hij zijn spelers steevast met andere nummers laten voetballen; zo speelde Heung-Min Son van Tottenham Hotspur in vier wedstrijden in vier verschillende tenues. De vriendschappelijke ontmoetingen, alsook een aantal trainingen, werden bekeken door een of meerdere scouts van de Zweedse bond.

“We hoorden dat er een Zweedse spion was en we wilden hun team in verwarring brengen. Dus ja, daarom hebben we de nummers steeds veranderd. Ik heb gehoord dat Europeanen moeite hebben om Aziaten uit elkaar te houden”, vertelde Shin tijdens de persconferentie in Nizhny Novgorod, op vierhonderd kilometer ten oosten van Moskou.

“Dus, hoewel ze ons team misschien wel kennen, wilde ik toch wat verwarring creëren voor de Zweden. Ik vind het normaal om tot het uiterste te gaan om te winnen”, besloot Shin. Son is de bekendste speler uit de selectie van Zuid-Korea. Shin kan verder beschikken over voetballers als Sung-yong Ki (Swansea City) en Hee-chan Hwang (Red Bull Salzburg).