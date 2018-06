Lozano verwerft heldenrol: ‘Het is het belangrijkste doelpunt ooit’

Hirving Lozano was zondagavond goud waard voor Mexico in het WK-duel met Duitsland. De aanvaller van PSV maakte na 35 minuten voetballen het enige doelpunt van de wedstrijd en verwierf daarmee een absolute heldenrol. Lozano spreekt van het ‘belangrijkste’ doelpunt in zijn carrière.

De PSV’er werd tien minuten voor rust na aan razendsnelle tegenaanval van de Mexicanen bereikt door Javier Hernández en kapte vervolgens Mesut Özil uit, alvorens hij doelman Manuel Neuer het nakijken gaf met een schot in de korte hoek. Doordat Mexico in het restant van de wedstrijd standhield, maakte de treffer van Lozano uiteindelijk het verschil tussen beide teams. "We winnen van Duitsland en dan maak ik de winnende treffer. Het is het belangrijkste doelpunt dat ik ooit heb gemaakt", wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Mexico maakte als collectief grote indruk tegen de regerend wereldkampioen. Duitsland had met name in de eerste helft moeite met het hoge tempo en slaagde er na het doelpunt van Lozano ook na rust niet meer in de Mexicaanse defensie te slechten. "Hier ben ik erg blij mee maar ik ben vooral erg tevreden en gelukkig met onze prestaties als team. We hebben met ons hart gestreden en het harde werk betaalde zich uit", aldus Lozano.

"Ik weet niet of dit de grootste prestatie van Mexico ooit is op het WK maar zeker een van de mooiste momenten voor Mexico. En het brengt ons zoveel punitiviteit en rust voor de rest van het toernooi", besluit de PSV’er. Mexico gaat door de zege voorlopig aan kop in groep F. Maandagmiddag treffen Zweden en Zuid-Korea elkaar nog in dezelfde poule.