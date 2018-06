Trefzekere Zirkzee druipt af na heldenrol dertienjarig wonderkind Dortmund

Youssoufa Moukoko heeft nog maar eens zijn visitekaartje afgegeven. Het dertienjarige wonderkind van Borussia Dortmund Onder-17 besliste zondag de kampioenswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Bayern München met een laat doelpunt in het voordeel van die Borussen: 2-3. Moukoko eindigt het seizoen zodoende met duizelingwekkende cijfers: 40 doelpunten in 28 competitieoptredens.

Moukoko scoorde de afgelopen voetbaljaargang aan de lopende band voor Borussia Dortmund Onder-17 en zondagmiddag was er opnieuw een hoofdrol weggelegd voor de in Kameroen geboren spits. Het toptalent dook vijf minute voorn tijd bij een 2-2 stand op in het strafschopgebied van Bayern München en schoot vervolgens van dichtbij het winnende doelpunt binnen, nadat teamgenoot Immanuel Pherai in eerste instantie nog op doelman Jakob Mayer was gestuit.

Behalve Moukoko deed ook Oranje-jeugdinternational Joshua Zirkzee van zich spreken in het finaleduel, dat de apotheose vormde van het voetbalseizoen in Duitsland. De ex-aanvaller van ADO Den Haag en Feyenoord tekende in de eerste helft voor de 1-1, nadat Pherai Dortmund aan de leiding had gebracht. Pherai schonk de ploeg uit Noordrijn-Westfalen vervolgens in de tweede helft een nieuwe voorsprong, maar via Timothy Tillman nivelleerde Bayern opnieuw de score.

De reguliere speeltijd leek daarna geen winnaar meer op te leveren, maar Moukoko bepaalde in de absolute slotfase dus toch nog anders. In de vijf minuten die daarna volgden, liepen de gemoederen overigens nog hoog op, met directe rode kaarten voor Borussia Dortmund-invaller Albin Thaq en Zirkzee tot gevolg.