Kroos: ‘We staan onder druk, we moeten nu twee keer winnen’

Van de laatste vijf wereldkampioenen heeft alleen Brazilië in 2006 zijn openingswedstrijd op een eerstvolgend mondiaal eindtoernooi gewonnen. De Duitse ploeg ging zondag met 0-1 onderuit tegen Mexico en Toni Kroos baalt dan ook als een stekker.

“We vonden in de eerste helft de oplossing niet. Mexico stond steeds slim opgesteld en maakte goed gebruik van de ruimtes die ontstonden. In de tweede helft waren we beter en merkten we ook dat Mexico moe werd. Maar we scoren niet. We hebben de kansen voor ten minste één doelpunt wel gehad”, aldus Kroos voor de camera van ZDF.

“We verloren voorin de bal te makkelijk en Mexico liet steeds twee, drie mensen voorin staan. Of we nu bezorgd zijn? Ach, wat is bezorgd? We staan wel onder druk, dat staat buiten kijf. In de laatste twee wedstrijden moet je zes punten pakken. Er komt natuurlijk een zekere druk bij kijken wanneer je drie wedstrijden speelt en de eerste al verliest.”

Mats Hummels vroeg zich na afloop af hoe Duitsland het WK zo heeft kunnen beginnen: “Ik begrijp niet hoe dit komt. We moeten nu twee wedstrijden winnen, anders was dit het.” Analyticus Oliver Kahn: “Ze hadden door counters meer tegengoals kunnen krijgen. We moeten blij zijn dat de nederlaag niet ruimer is uitgevallen.”