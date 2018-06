‘Het zou een droom zijn om bij Barcelona met Suárez te spelen’

Guillermo Varela neemt met Uruguay deel aan het WK en is basisspeler bij het team van bondscoach Óscar Tabárez. De 25-jarige rechterverdediger kan zich zodoende in de kijker spelen bij geïnteresseerde clubs en een van de ploegen met belangstelling zou Barcelona zijn.

Luis Suárez zou bij Barcelona een goed woordje hebben gedaan voor zijn landgenoot. “Ik heb het gelezen, maar ik heb Luis niet gevraagd of het klopt. Niemand heeft het verder ook tegenover mij bevestigd. Het zou natuurlijk een droom zijn om voor Barcelona te spelen en nog meer om met Suárez te spelen”, aldus Varela tegenover EFE.

“Dat zou erg mooi zijn, maar ik wil er nu niet over nadenken”, aldus de back van Peñarol, die vier interlands achter zijn naam heeft staan. Hij begon zijn loopbaan bij diezelfde club en maakte in de zomer van 2013 de overstap naar Manchester United, maar daar brak Varela niet door. Via Real Madrid en Eintracht Frankfurt keerde hij terug bij Peñarol.