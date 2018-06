Lozano bezorgt Duitsland valse start in heerlijk voetbalgevecht

Duitsland is er zondagavond niet in geslaagd om zijn poging tot prolongatie van de wereldtitel te beginnen met een overwinning. In een enerverende wedstrijd moest de wereldkampioen van vier jaar geleden het hoofd buigen voor Mexico, dat in PSV-aanvaller Hirving Lozano de enige doelpuntenmaker en goudhaantje kende. Door de 0-1 overwinning gaat El Tri voorlopig aan de leiding in Groep F, al treffen Zweden en Zuid-Korea elkaar maandag nog.

Binnen vier minuten vielen er al kansen te noteren voor Lozano en Timo Werner en dat stormachtige begin was een opmaat naar een eerste helft waarin het spel op en neer golfde en Mexico zeker niet onderdeed voor de titelhouder. De Duitsers probeerden het spel te maken, maar boden de tegenstander uit Midden-Amerika door een aantal slordige passes via de counter meermaals de mogelijkheid om gevaarlijk te worden. Na een klein halfuur spelen kon die Mannschaft nog net de angel uit een tegenaanval via Carlos Vela halen, maar even later was het wel raak.

Lozano zette halverwege zijn eigen helft een sprint in tijdens een uitbraak, waarna de PSV’er werd gevonden door Javier Hernández, de in tegenstelling tot eerder berichten wel in de basis gestarte Mesut Özil uitkapte en Manuel Neuer verschalkte in de korte hoek. Duitsland moest daarna in de achtervolging en kwam een paar minuten na de openingstreffer bijna weer op gelijke hoogte. Toni Kroos mocht van een dikke twintig meter namelijk aanleggen voor een vrije trap en zag zijn poging uiteenspatten op de lat.

Het leeuwendeel van het balbezit na rust was opnieuw voor de Duitsers, die tien minuten na de start van het tweede bedrijf echter opnieuw bijna een counterdoelpunt om de oren kregen. Hernández en Vela leken samen door te kunnen, maar laatstgenoemde kreeg een pass niet goed onder controle. Juan Carlos Osorio deed vervolgens een verdedigende wissel door Edson Álvarez in het veld te brengen voor Vela, terwijl bij de tegenstander Marco Reus binnen de lijnen kwam voor Sami Khedira. Met de aanvaller van Borussia Dortmund in de ploeg was het Joshua Kimmich die met een omhaal bijna Guillermo Ochoa verraste, maar zijn poging verdween over het doel.

Lozano moest de laatste dikke twintig minuten van de wedstrijd vanuit de dugout bekijken en de doelpuntenmaker zag hoe ook Rafael Márquez nog binnen de lijnen kwam en zo na Antonio Carbajal en Lothar Matthäus de derde speler werd die ooit op vijf verschillende WK’s in actie kwam. Het inbrengen van Mario Gómez vormde tien minuten voor tijd het startsignaal voor een slotoffensief, maar Miguel Layún kreeg juist aan de overkant in een tegenstoot weer een mogelijkheid die hij naast het doel van Neuer knalde. In de absolute slotfase kwam Duitsland ondanks dat het de Mexicanen vol onder druk zette niet verder dan een poeier op de buitenkant van de paal van invaller Julian Brandt.