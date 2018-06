Aardbeving gemeten in Mexico-Stad na doelpunt van Lozano

Het doelpunt van Hirving Lozano heeft Mexico-Stad op haar grondvesten doen schudden. De aanvaller scoorde in de eerste helft tegen Duitsland en in de hoofdstad van zijn thuisland barstte een vreugde-explosie los, melden Mexicaanse media.

Daarbij werd er door twee sensoren zelfs een mini-aardbeving waargenomen, maar het is (nog) niet bekend hoe zwaar die aardbevingen kunnen worden ingedeeld in de schaal van Richter. Lozano opende na 35 minuten de score in het Luzhniki Stadion in Moskou.

De aanvaller van PSV kapte Mesut Özil na een counter uit en verraste Manuel Neuer met een schot in de korte hoek. De 22-jarige Chucky werd na 66 minuten voetballen vervangen door Raúl Jiménez.