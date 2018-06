België begint gehavend: ‘We moeten ook nadenken over latere wedstrijden’

Voor België begint het WK maandag met een wedstrijd in Sotsji tegen Panama. Bondscoach Roberto Martínez moet het in het openingsduel in groep G hoe dan ook stellen zonder Vincent Kompany, maar de Spanjaard laat zondag op een persconferentie weten goede hoop te hebben dat de verdediger van Manchester City nog in de groepsfase in actie kan komen.

Kompany liep twee weken geleden in het oefenduel met Portugal een liesblessure op. Omdat ook Thomas Vermaelen gelijktijdig met hamstringklachten kampte, besloot Martínez Laurent Ciman als 24e selectiespeler mee te nemen naar Rusland. Zaterdag werd echter bekend dat Ciman inmiddels huiswaarts is gekeerd. "Vinnie is beter vooruitgegaan dan we konden denken. We gingen ervan uit dat hij in de groepsfase aan de bak kon komen, die overtuiging is nu wat groter", wordt de oefenmeester geciteerd door Sporza.

"Met zijn ervaring en knowhow is zijn aanwezigheid heel belangrijk voor ons team. We moeten ook nadenken over latere wedstrijden in het toernooi", vervolgt Martínez. Omdat ook Vermaelen nog altijd niet volledig fit is, is de verwachting dat Dedryck Boyata samen met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld de driemansverdediging van België zal vormen tegen Panama, al mag ook Leander Dendoncker nog hopen op een basisplaats. "Hij is opgewonden en wil zijn kans grijpen", zegt Martínez over Boyata. "Maar Dendoncker is dat ook."

Martínez verwacht een lastige wedstrijd tegen Panama, momenteel de nummer 55 van de FIFA-wereldranking. "Je ziet op dit WK na negen wedstrijden dat er geen makkelijke wedstrijden zijn. Bijna elke wedstrijd wordt beslist met een klein verschil of er is geen verschil. Populaire voetballanden gaan niet zomaar winnen. Daar zijn we ons goed van bewust."