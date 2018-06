Raiola bevestigt interesse: ‘Zijn mentaliteit past goed bij Marseille’

Mario Balotelli’s contract bij OGC Nice loopt op 30 juni af en het lijkt er niet op dat de aanvaller gaat verlengen. De Italiaan kan daardoor in alle rust op zoek naar een nieuwe werkgever en Olympique Marseille heeft serieuze belangstelling.

“Ik heb goede contacten bij Olympique Marseille”, reageert zaakwaarnemer Mino Raiola in een interview met RMC. “Ik ken hun sportief directeur (Andoni Zubizarreta, red.) en voorzitter (Jacques-Henri Eyraud, red.) erg goed. We zullen zien, het is nog vroeg.”

“Balotelli is een speler die altijd emoties en opwinding teweegbrengt. Dat past goed bij de mentaliteit in Marseille. De mensen in Marseille zijn namelijk erg gepassioneerd en Mario is dat ook. We zullen zien wat er gebeurt.” De 27-jarige Balotelli maakte dit seizoen in 28 competitiewedstrijden 18 doelpunten voor OGC Nice.

Over alle competities bezien was de 35-voudig international goed voor 26 treffers in 38 optredens. In het contract van Balotelli zit overigens een optie op een extra seizoen, maar het is onduidelijk of die gelicht gaat worden. Balotelli speelde eerder voor onder meer Liverpool, AC Milan, Manchester City, Internazionale en Lumezzane.