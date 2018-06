‘Argentinië heeft op dit moment niet het niveau van België’

Voor Panama begint het WK maandag met een wedstrijd tegen België. In aanloop naar de confrontatie met de Rode Duivels heeft bondscoach Hernan Dario Gomez zich ingedekt, want op de persconferentie noemt hij België een betere ploeg dan Argentinië. De keuzeheer verwacht niet dat zijn ploeg zal winnen, maar sluit een stunt niet uit.

IJsland stuntte zaterdag door met 1-1 gelijk te spelen tegen Argentinië. Volgens Gomez is dat een mooi voorbeeld voor zijn team, al wordt dat wel lastig, voorspelt hij. "Argentinië heeft op dit moment echter niet het niveau van België", aldus Gomez, geciteerd door Sporza. "Tussen IJsland en Argentinië is het verschil momenteel niet zo groot. Tussen België en Panama is het verschil dan weer veel groter.”

Hoewel de bondscoach van Panama verwacht dat België veel sterker zal zijn, is hij niet bang voor de ploeg van Roberto Martinez. "Ik zeg niet dat het niet kan, het blijft voetbal. Als we een goeie dag hebben, kunnen we wel wat voor elkaar krijgen. We vertegenwoordigen hier ons land en dat nemen we heel serieus. We zien wel wat er gebeurt en zullen trots zijn als er een goed resultaat in zit."

Gomez eist van zijn spelers dat zij zich aan het plan houden en dat iedereen alles geeft. "Er is geen plaats voor improvisatie. Karakter en verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden. Ik heb verschillende systemen geprobeerd. Het huidige systeem geeft ons het meeste rendement en houdt ons team het best samen. Dat zal nodig zijn tegen een van de beste teams op dit WK. We moeten hard werken en compact spelen.”