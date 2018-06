Raiola baalt: ‘Er is zoveel jaloezie, ze houden daar niet van hun helden’

Frankrijk begon zijn WK zaterdag met een nipte overwinning op Australië en Mino Raiola was aandachtig toeschouwer bij dat duel, waarin een aantal van zijn cliënten in actie kwamen. De belangenbehartiger vertegenwoordigt Paul Pogba, Blaise Matuidi en reservedoelman Alphonse Areola en merkt dat er veel kritiek is op een aantal spelers van les Bleus.

“Ik denk dat Areola een van de beste keepers van de wereld is. Hij is veel beter geworden en heeft bij Paris Saint-Germain laten zien wat hij kan. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich liggen”, begint Raiola tegenover RMC over de doelman, die in beeld zou zijn bij Napoli. “We zullen zien wat er gebeurt. Op dit moment wil ik het niet over de transfermarkt hebben als de spelers actief zijn op het WK, omdat ik weet dat ze zich maar op één dingen willen focussen. Al het andere kan wachten.”

Pogba speelde tegen Australië een belangrijke rol bij de late 2-1, die zondag werd beoordeeld als eigen goal van Aziz Behich: “Paul heeft opnieuw laten zien hoe goed en hoe belangrijk hij voor het elftal is. Hij is een echte ambassadeur voor Frankrijk. Frankrijk zou er trots op moeten zijn dat ze hem in het elftal hebben en niet altijd kritiek moeten uiten. Maar het is wel zo dat de Fransen er gek op zijn om hun helden te bekritiseren, dat gebeurt niet alleen bij Pogba. Ik denk ook dat Matuidi als invaller de hele wedstrijd en de energie van het team veranderde, hij is een winnaar en een geweldige gozer.”

“Zo heeft hij Juventus en Italië ook veroverd. Ik weet niet waarom de coach (Didier Deschamps, red.) hem niet in de basis heeft gezet, maar hij viel in en iedereen zag meteen wat hij kan doen. Ik ben trots op hem”, gaat Raiola verder. “Ik denk dat ze in Frankrijk niet van hun helden houden, aangezien er zoveel afgunst en jaloezie is. Ik snap niet dat er zoveel kritiek is als ze voetbalgeschiedenis kunnen schrijven. Pogba blijft altijd positief, werkt hard en hoeft niets meer te bewijzen. Hij doet wat de coach van hem verwacht en is op en buiten het veld de perfecte ambassadeur. Frankrijk heeft de kwaliteit en de selectie om wereldkampioen te worden. Het zou geen kwaad kunnen als de media iets positiever zijn.”