Fenomenale vrije trap levert Servië gewenste start van WK op

Servië heeft zich zondagmiddag, in ieder geval voor een paar uur, verzekerd van de koppositie in Groep E. De ploeg van bondscoach Mladen Krstajic nam het in de Cosmos Arena van Samara op tegen Costa Rica en zegevierde door een schitterende vrije trap van Aleksandar Kolarov met 0-1. De twee andere landen in de groep, Brazilië en Zwitserland, treffen elkaar zondagavond in Rostov.

Costa Rica, met Real Madrid-doelman Keylor Navas en voormalig FC Twente- en PSV-aanvaller Bryan Ruíz als bekendste namen op het veld, verraste in de openingsfase bijna via Giancarlo González, die twee keer mocht inkoppen. Zijn eerste poging belandde echter in de handen van Vladimir Stojkovic, terwijl hij na een kwartier spelen uit nog kansrijkere positie verkeerd timede en hoog over kopte. Ondanks dat eerste gevaar van de Midden-Amerikanen trok Servië naarmate de eerste helft vorderde het spel meer naar zich toe en volgden ook de eerste kansen.

Sergej Milinkovic-Savic plukte na een klein halfuur spelen een lange bal knap uit de lucht, maar kwam oog in oog met Navas niet helemaal goed uit met zijn passen om kracht achter zijn inzet te kunnen zetten. Vlak voor de rust had de middenvelder van Lazio iets nog fraaiers in gedachten toen hij middels een omhaal probeerde de doelman wel te kloppen. Zijn inzet werd echter door Navas gekeerd, die vervolgens zag dat Milinkovic-Savic onterecht werd teruggefloten wegens buitenspel.

De Servische druk bleef ook na de thee aanhouden en Navas moest vijf minuten nadat scheidsrechter Malang Diedhiou het tweede bedrijf in gang had gezet opnieuw handelend optreden toen Aleksandar Mitrovic erdoor was, maar de bal niet voorbij de doelman kreeg. Dat was zes minuten later niet het geval toen Kolarov van een kleine 25 meter aan mocht leggen voor een vrije trap en de bal op fraaie wijze buiten het bereik van Navas in de rechterbovenhoek krulde. Met het invallen van Filip Kostic twintig minuten voor tijd kwam het aantal voormalige Eredivisionisten op het veld namens Servië met verder Nemanja Matic en Dusan Tadic op drie en de oud-aanvaller van FC Groningen verdubbelde de voorsprong vijf minuten later bijna.

Navas kon de bal op het nippertje echter van richting veranderen, waardoor Kostic zijn voet niet achter de bal kreeg. In de slotfase deden de Costa Ricanen nog een poging om een slotoffensief op poten te zetten, maar waren het de Serviërs die via een poeier over de lat van opnieuw Kostic het dichtst bij een doelpunt waren. In de blessuretijd werd de sfeer met een opstootje aan de zijlijn en een slaande beweging van invaller Aleksandar Prijovic nog even grimmig, maar Diedhiou besloot nadat er door de VAR naar de beelden was gekeken slechts een gele kaart voor de spits te trekken.