Evra baalt van FIFA: ‘Was dat ook gebeurd als Messi had gescoord?’

Patrice Evra heeft het opgenomen voor Paul Pogba nadat de FIFA zondag heeft besloten om zijn doelpunt tegen Australië af te pakken en deze aan de Australische verdediger Aziz Bechich toe te kennen. De linksback denkt dat de wereldvoetbalbond anders had besloten als de goal gemaakt zou zijn voor Neymar, Cristiano Ronaldo of Lionel Messi.

Pogba tekende zaterdag voor de winnende 2-1 tegen Australië, maar nu heeft de bond besloten om zijn goal om te zetten naar een eigen doelpunt van Bechich. “Ik ben benieuwd of wanneer Messi, Ronaldo of Neymar had gescoord, de FIFA de goal ook van hen had afgepakt. Zo kijk ik ernaar”, aldus Evra bij ITV. “Ik wil mensen vragen om te stoppen met het haten van mijn Paul. Ik weet dat hij veel bezig is met zijn haar, maar laten we het over zijn spel hebben.”

Evra vindt de kritiek die Pogba krijgt niet terecht. Hij vindt dat het bij zijn landgenoot vaak teveel gaat over zijn prijskaartje en andere randzaken. “Het probleem met Paul is dat bij hem het imago groter is geworden dan het voetballen. Zelfs voordat een wedstrijd is begonnen is men al boos op hem, of gaat het over zijn haar. Het gaat nooit over zijn spel. De verwachtingen van Paul zijn veel te hoog, terwijl zijn statistieken bij United beter zijn dan toen hij voor Juventus speelde.”

“Omdat Manchester United hem kocht voor 105 miljoen euro, verwacht men dat hij iedere wedstrijd drie keer scoort. Maar hij zit helemaal niet op dat niveau”, aldus Evra over de 25-jarige landgenoot. “Geef hem wat meer tijd, hij is nog jong. Altijd als het fout gaat, is hij degene die kritiek krijgt en dat is niet eerlijk.”