Hiddink kon als bondscoach naar WK: ‘Je moet er wel goed gevoel bij hebben’

Guus Hiddink nam met het Nederlands elftal, Zuid-Korea en Australië deel aan een WK en had deze zomer opnieuw op de bank kunnen zitten tijdens de mondiale eindronde in Rusland. Zonder de naam van de geïnteresseerde WK-deelnemer te noemen, geeft de 71-jarige trainer in gesprek met De Telegraaf echter aan dat hij er de voorkeur aan geeft om het toernooi als analyticus mee te maken.

“Er is geïnformeerd. Je moet alleen wel een goed gevoel hebben bij een land en dat had ik niet. Ik heb drie eindrondes mogen doen en driemaal zijn we ook nog wat rondes verder gekomen. Dat is allemaal prachtig geweest”, legt hij uit. In plaats als bondscoach, is hij nu in Moskou om voor FOX Sports het toernooi te volgen. Vorig jaar vervulde hij eenzelfde rol bij de Confederations Cup, dat als opwarmer voor het WK fungeerde.

“Dat is me goed bevallen. Daarom heb ik ervoor gekozen om het nu weer te doen. Ik vind het leuk om op deze manier toch bij het WK betrokken te zijn. Het is het mooiste voetbalevenement dat er is”, gaat hij verder. Hiddink wordt op straat in de Russische hoofdstad vanwege zijn verleden als bondscoach van het land vaak aangesproken. Onder leiding van de Achterhoeker bereikten de Russen in 2008 de halve finales van het EK.

Eenzelfde succes lijkt er deze zomer voor het gastland, ondanks de goede start tegen Saudi-Arabië, niet in te zitten. Rusland bezet momenteel de zeventigste plaats op de ranglijst van de FIFA en is daarmee de laagst geplaatste deelnemer: “Er is iets misgegaan in de opleiding en doorstroming van jeugdig talent. Acht jaar geleden wisten ze al dat ze het toernooi mochten organiseren. Als je dan van alle clubs de meest getalenteerde 15- en 16-jarigen had samengebracht en met die groep gericht was gaan werken, had je daar nu de vruchten van geplukt. Dat was blijkbaar te ver vooruit gedacht”, verklaart Hiddink, die aangeeft dat de Russische clubs te veel naar hun eigen belangen kijken.