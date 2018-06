Real Madrid deelt nieuw contract uit aan teruggekeerde goaltjesdief

Het lijkt er sterk op dat Raúl de Tomás na de zomer de kans krijgt om zich te bewijzen in het eerste van Real Madrid. De 23-jarige spits, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor het gepromoveerde Rayo Vallecano, heeft namelijk via social media laten weten dat hij zijn contract bij de Koninklijke heeft opengebroken. De Tómas lag nog vast tot de zomer van volgend jaar en heeft nu zijn krabbel gezet onder tot medio 2023 doorlopende verbintenis.

Marca meldde vorige maand al dat De Tómas volgend seizoen terug zal keren in het Santiago Bernabéu, waar hij de rol van de waarschijnlijk vertrekkende Borja Mayoral over moet gaan nemen. Die spits fungeerde als back-up van onder meer Karim Benzema en was afgelopen seizoen in veertien competitiewedstrijden goed voor drie doelpunten, terwijl hij ook trefzeker was in de Copa del Rey en Champions League.

Mayoral wil naar verluidt vertrekken om elders meer aan spelen toe te komen en De Tómas kan de vrijgekomen plek in de selectie van aantredend trainer Julen Lopetegui opvullen. De in Madrid geboren aanvaller, die van zijn moederskant ook Dominicaanse roots heeft, was de afgelopen voetbaljaargang een belangrijke speler voor Rayo en leverde met zijn 24 doelpunten op het tweede niveau een grote bijdrage aan het kampioenschap van los Franjirrojos.

“Dromen hebben we allemaal… Die van mij begon toen ik acht jaar oud was en voor het eerst bij deze club binnenkwam, ik wist dat elke stap die ik zou zetten richting het uitkomen van mijn droom zou leiden: om een speler van Real Madrid te worden. Vijf jaar extra bij de club van mijn leven. Bedankt, Hala Madrid”, schreef de voormalig international van Spanje Onder-19, die in 2014 in de beker al eens een kwartier meedeed in de hoofdmacht van de Champions League-winnaar, bij het nieuws over zijn contractverlenging.