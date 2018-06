‘Mertens wijst drie clubs af en gaat met drie jaar verlengen bij Napoli’

Dries Mertens heeft meerdere aanbiedingen afgeslagen en gaat zijn contract bij Napoli naar verwachting verlengen tot de zomer van 2023, zo meldt RMC Sport. De 31-jarige Belgisch international had een clausule in zijn contract waardoor hij voor 28 miljoen euro was af te halen in Napels, maar deze verviel vrijdagnacht. Napoli kan nu een hogere transfersom vragen, maar dat zal wellicht niet eens nodig zijn nu de aanvaller langer door wil.

Schalke 04, Shanghai Shenhua en Guangzhou Evergrande zouden zich volgens RMC gemeld hebben bij Napoli, maar op een overstap naar een van deze clubs zat Mertens niet te wachten. Hij en zijn familie zijn gelukkig in Napels en na het vertrek van Maurizio Sarri kijkt Mertens uit naar de samenwerking met de onlangs aangestelde trainer Carlo Ancelotti.

Mertens maakte in de zomer van 2013 de overstap van PSV naar Napoli en was met name de afgelopen twee seizoenen op schot. Het afgelopen seizoen kwam hij in 49 officiële wedstrijden in alle competities tot 22 doelpunten en 12 assists. Hij zou nu op het punt staan om zijn in 2020 aflopende contract te verlengen tot medio 2023. “Ik voel me echt goed in Napels. Ik heb nog twee jaar contract, dus daarna zien we wel”, vertelde Mertens vorige week vrijdag nog in het programma Dries Mertens: God in Napels op Eén.