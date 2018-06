Pogba: ‘Van de duurste naar de meest bekritiseerde speler ter wereld’

Paul Pogba bezorgde Frankrijk tegen Australië zaterdagmiddag de winst door tien minuten voor tijd de beslissende 2-1 te scoren. De middenvelder van Manchester United wordt in eigen land vaak bekritiseerd en daar is hij niet van gediend. In een interview met Téléfoot zegt de 25-jarige creatieveling dat hij wat meer krediet had verwacht.

“Ik heb minder recht op het maken van fout dan anderen. Ik werd van de grootste transfer ter wereld (105 miljoen euro, red.) naar de meest bekritiseerde speler ter wereld”, doelt Pogba ook op de negatieve geluiden die hij regelmatig te verduren krijgt in de Engelse pers. De middenvelder erkent evenwel dat het optreden tegen Australië beter kon: “Zoals de coach (Didier Deschamps, red.) zei: we moeten beter.”

Fabio Capello, voormalig trainer van onder meer AC Milan, AS Roma, Juventus, Real Madrid en de nationale ploeg van Engeland, is als analyticus bij Mediaset ook kritisch op Pogba: “De waarheid is dat Pogba het verschil maakte in Italië (bij Juventus, red.), maar niet in Engeland of bij zijn land. Vanwege zijn fysieke kracht lijkt hij voor ons onmogelijk om te bedwingen.”

“Maar wanneer hij ergens anders speelt, wordt hij als ‘normaal’ beschouwd. Ik ben van mening dat Juventus een fantastische deal heeft beklonken als ik naar de transfersom kijk”, besluit de Italiaan. Zlatan Ibrahimovic liet al weten dat hij de kritiek op Pogba hekelt: “Ik heb met hem gewerkt en het is een echte professional. Als ik dan al die kritiek zie van iedereen: pure jaloezie. Want hij verdient meer dan dat zij doen.”