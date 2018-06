Tranen bij Neymar en consorten ‘teken van zwakte’: ‘Daar ben ik tegen’

Brazilië neemt het zondagavond op het WK in Rusland op tegen Zwitserland, waarna de titelfavoriet het mondiale eindtoernooi vervolgt met wedstrijden tegen Costa Rica en Servië. Rivaldo verwacht dat de Zuid-Amerikanen hoge ogen gaan gooien, maar de voormalig aanvaller stelt dat Neymar en consorten dan hun emoties wel de baas moeten zijn.

In de halve finale van het WK van 2014 werd Brazilië afgedroogd door Duitsland. Voor de wedstrijd toonden veel spelers emoties bij het volkslied, zoals Thiago Silva, Neymar en Júlio César, iets wat bij Rivaldo in het verkeerde keelgat schoot. "Je moet persoonlijkheid hebben om het WK te winnen", begint de voormalig wereldkampioen tegenover ESPN. "Het is niet hetzelfde als spelen voor je club, alles is zwaarder."

"Het zijn allemaal uitstekende spelers, maar je mag niet bang zijn of gaan piekeren over de druk. Ze moeten vergeten dat tweehonderd miljoen mensen in Brazilië toekijken. Je moet kalm blijven en met plezier spelen, maar niet van dat huilen bij het volkslied. Voel de emotie, wakker het vuur in jezelf aan, maar geen tranen. Daar ben ik tegen. Dat is een teken van zwakte en het helpt niets."

"Je moet het verlangen in je hart voelen. Het is geweldig om het WK te winnen. Je hebt geen idee hoeveel plezier dat geeft of hoeveel plezier je de Brazilianen of je familie ermee doet. Ik was een type speler die bij het betreden van het veld dacht aan zijn moeder. Hoe ik haar trots ging maken. Ik gaf destijds alles, dus ik hoop dat deze spelers het dit jaar weer kunnen bewerkstelligen", besluit Rivaldo.