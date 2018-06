Aanranding Sampaoli ‘leugens’: ‘Ik ga niet stoppen met hem steunen’

Vlak voor de start van het WK bracht Gabriel Anello een opmerkelijk gerucht de wereld in over Jorge Sampaoli. De journalist zei in het radioprogramma Radio Miter dat de bondscoach van Argentinië had geprobeerd een vrouwelijke chefkok, die werkzaamheden heeft verricht voor de Argentijnse voetbalbond AFA, in Buenos Aires te verkrachten. Onzin, stelt de AFA nu.

Het gerucht van de aanranding deed al enkele dagen eerder de ronde in Argentinië door een opmerkelijk audiobericht dat veelvuldig werd gedeeld via WhatsApp. Anello bevestigde daarna dat Sampaoli in de problemen verkeert: "De voetbalbond doet er alles aan om het verhaal in de doofpot te stoppen, maar iedereen die ik heb gesproken bevestigt dat dit is gebeurd.”

Na het 1-1 gelijkspel tegen IJsland stelt Claudio Tapia, voorzitter van de AFA, dat er niets van het verhaal klopt. “Iedere dag dat er iets gebeurt, is iets wat bedoeld is om ons pijn te doen”, begint Tapia, geciteerd door diverse media. “In deze zaak geloof ik echt in de oprechtheid van de bondscoach. Ik weet wat voor persoon hij is en ik ga niet stoppen met hem steunen.”

“De persoon die zogenaamd slachtoffer is, heeft kinderen en een man. Maar mensen denken niet aan de schade die deze leugens kunnen berokkenen”, besluit de sportbestuurder. De 58-jarige Sampaoli staat sinds juni 2017 aan het roer bij Argentinië. Eerder was de trainer actief voor onder meer Sevilla en de nationale ploeg van Chili.