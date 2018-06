Mertens: ‘Toen ik nog in Nederland speelde, zei ik: ’Wacht maar over vijf jaar‘’

Dries Mertens maakt zich op voor het WK. De Belg, die het in de groepsfase met zijn landgenoten zal opnemen tegen Panama, Tunesië en Engeland, kijkt uit naar de duels, zo geeft hij op een persconferentie aan. Mertens weet dat Oranje niet van de partij is in Rusland. Mertens zegt niet zozeer te genieten van de afwezigheid van de Nederlanders, die volgens veel Belgen vaak hoog van de toren blazen.

Bart Nolles, verslaggever van RTL, suggereert op het perspraatje dat Mertens wellicht met een glimlach naar de absentie van Oranje kijkt. "In de jaren dat wij, Oranje, nog wel meededen aan eindtoernooien, werden we door de Belgen altijd uitgelachen omdat we ervan uitgingen dat we wereldkampioen of Europees kampioen zouden worden. Moeten jullie het WK winnen?", aldus Nolles.

"Toen ik nog in Nederland speelde, zei ik: ‘Wacht maar tot binnen vijf jaar.’ Iedereen moest toen lachen, maar nu is het zover. Nu is het aan ons", repliceert Mertens, geciteerd door Het Laatste Nieuws en Sporza. De aanvaller van Napoli zegt de afgelopen jaren genoten te hebben van Oranje: "Jullie hebben wel mooie prestaties neergezet, hé, door de finale van het WK (in 2010, red.) te halen."

Mertens stelt dat België 'opvallend rustig' toeleeft naar het WK: "Ik had wel wat pijntjes in de voorbereiding, maar die zijn weg. Ik voelde me de laatste wedstrijd tegen Costa Rica heel goed en dat deed deugd. Iedereen is heel geconcentreerd en we hebben er veel zin in. We gaan vooral uit van onze eigen sterkte. Het is een WK, dus elke ploeg heeft iets speciaals, ook Panama."